শবনম ফারিয়ার পোস্ট, কমেন্টে যা বললেন সারজিস

জনপ্রিয় অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া। যার সুনিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন বহু আগেই, সেই অভিনেত্রী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্রদের পক্ষে বেশ সরব ছিলেন। বর্তমানে তিনি অভিনয়ে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। তবে সামাজিকমাধ্যমে তিনি বরাবরের মতোই সরব থেকেছেন।
সম্প্রতি সামাজিকমাধ্যমে সমসাময়িক বিভিন্ন ইস্যুতে মতপ্রকাশ করে থাকেন শবনম ফারিয়া। এমনকি কোনো ব্যক্তির রক্তের প্রয়োজন পড়লে সেটিও সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশ করে থাকেন এবং অনুরাগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান অভিনেত্রী।
এবার অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সময় কাটাতে পঞ্চগড় ভ্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সেখানে কয়েক দিন থাকার কথাও জানিয়েছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলেছেন এনসিপির প্রধান সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে শবনম ফারিয়া লিখেছেন— পঞ্চগড় কিংবা কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে ফ্যামিলি নিয়ে দুই-তিন দিন থাকার মতো কোনো রিসোর্ট, হোটেল কিংবা স্টে হোমের মতো কিছু কেউ সাজেস্ট করতে পারেন?
অভিনেত্রী ফারিয়ার সেই পোস্ট মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চগড় কিংবা এর আশপাশের একাধিক নেটিজেন প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া শুরু করেন। এর মধ্যে মন্তব্য করেন ৩৬ জুলাই আন্দোলনের পর গড়ে উঠা দল জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রধান সংগঠক-উত্তরাঞ্চলের অন্যতম নেতা সারজিস আলম।
অভিনেত্রীর পোস্টের মন্তব্যের ঘরে সারজিস আলম লিখেছেন— তেঁতুলিয়ায় থাকবেন। ডাকবাংলো আছে, কম্পারেটিভলি বেটার। তা ছাড়া কয়েকটা এনজিওর রিসোর্টও আছে। পঞ্চগড়ে স্বাগতম।
