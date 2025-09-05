সংসার ভাঙছে মোনালি ঠাকুরের

তারকাদের বিচ্ছ্বেদ নতুন কিছু নয়। সংসার ভাঙাদের তালিকাটাও বেশ লম্বা। সেই তালিকায় যুক্ত হতে যাচ্ছেন মোনালি ঠাকুর। ভারতের একাধিক সংবাদ মাধ্যমের খরব, মোনালি তার স্বামী মাইক রিচটার সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন।

করোনা মহামারীরর সময়ে জনপ্রিয় এই গায়িকা জানিয়েছিলেন, ৩ বছর আগেই বিয়ে সেরে ফেলেছেন। ২০২০ সালে মোনালি জানান, ঘুরতে গিয়ে তাদের পরিচয়। সেখান থেকেই পরিণয়। এরপর বিয়ে। রিচটার সুইজারল্যান্ডের একটি রেস্তোরাঁর মালিক।

তাদের সম্পর্ক শুরুতে সব ঠিকঠাক থাকলেও এখন সম্পর্কে জটিলতা দেখা দিয়েছে। ভারতীয় মিডিয়ার খবর, লং ডিসটেন্স বিয়ের কারণে মোনালি ও তার স্বামীর মধ্যে দুরত্ব চলে এসেছে। যে কারণে দুজনে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইতোমধ্যেই গায়িকা ইনস্টাগ্রামে তার স্বামী মাইককে আনফলো করে দিয়েছেন। দুজনের মধ্যে এখন কথাবার্তাও হয় না বলে খবর। খুব শিগগিরই তাদের বিচ্ছেদের আনুষ্ঠানিকতাও ঘোষণা আসবে।

গত বছর মোনালির মায়ের মৃত্যুর আগে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সবকিছু। সেই সময়ই তিনি তার স্বামীর সঙ্গে সব ছবি মুছে দিয়েছিলেন। মোনালি ও মাইকের দাম্পত্যে ফাটল যে ধরেছে, তা একেবারে স্পষ্ট ছিল। এবার আসতে চলছে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত।

