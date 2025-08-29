সাদী-বৈশাখী-সাজ্জাদ-ইকরা পরিষদে আরও আছেন যারা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনে প্যানেল ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার দুপুরে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা এ প্যানেল ঘোষণা করেন।
সংগঠনটি সহ সভাপতি (ভিপি) হিসেবে মীর মশাররফ হোসেন হল ছাত্রদলের সভাপতি মো. শেখ সাদী হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ১৩ নং ছাত্রী হল সভাপতি তানজিলা হোসাইন বৈশাখীকে মনোনয়ন দিয়েছে। এছাড়া সহ সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পুরুষ পদে মো. সাজ্জাদুল ইসলাম এবং সহ সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) নারী পদে আঞ্জুমান আরা ইকরাকে মনোনয়ন দিয়েছে।
বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া একটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অদম্য ২৪ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে ছাত্রদল। সেখানে প্যানেল ঘোষণা করেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সিনিয়র সহ—সভাপতি আবু আফসান মোহাম্মাদ ইয়াহিয়া।
প্যানেলে সম্পাদক পদের জন্য যাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেন- শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক পদে ইয়ামিন হাওলাদার, পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সম্পাদক পদে লিখন চন্দ্র রায়, সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জাহিদ হাসান খাঁন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আবিদুর রহমান, সহ—সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে পারভেজ হাসান নিশান, নাট্য সম্পাদক পদে আমিনুল ইসলাম, সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন পদে তাওহিদুর রহমান খাঁন, সহ—সমাজসেবা (পুরুষ) পদে শাকিল সর্দার, সহ—সমাজসেবা (নারী) পদে কাজী মৌসুমী আফরোজ, ক্রীড়া সম্পাদক পদে উজ্জ্বল হাসান, সহ—ক্রীড়া (পুরুষ) পদে রুহুল আমিন সুইট, সহ—ক্রীড়া (নারী) পদে মোছাঃ শাহানাজ পারভীন শানু, পরিবহণ ও যোগাযোগ সম্পাদক পদে জহিরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পাদক পদে মোঃ মমিনুল ইসলাম।
সম্পাদক পদ ছাড়াও ৬ টি সদস্য পদে রয়েছে ছাত্রদলের প্রার্থী। তারা হলেন- কার্যকরী সদস্য (নারী) পদে সুমাইয়া সুলতানা ছিয়া, হ্যাপি আক্তার শিলা, শায়লা সাবরীন নিঝুম। কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) পদে হামিদুল্লাহ সালমান, মেহেদী হাসান, এ. এম রাফিদুল্লাহ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.