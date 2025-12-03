সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় চুয়াডাঙ্গায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের দোয়া মাহফিল

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও দ্রুত সুস্থতা কামনায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (ডিকেআইবি) ও ডিপ্লোমা এগ্রিকালচারিস্ট এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ডি-এ্যাব) এর চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার উদ্যোগে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বুধবার ৩ ডিসেম্বর বিকেলে ৪টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হলরুমে এ দোয়া অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।
দোয়া অনুষ্ঠানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন মোঃ হারুন অর রশিদ,
অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা শাখার ডিকেআইবি ও ডি-এ্যাব সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওহেদ,সাংগঠনিক সম্পাদক: ইয়াছিন আলী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক: তারিফুজ্জামান,কোষাধ্যক্ষ: মোঃ সোহরাব হোসেন,
এছাড়াও, দোয়া মাহফিলে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শরিক হন এবং দেশনেত্রীর সুস্থতার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন।

