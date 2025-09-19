স্বপ্ন ও স্মৃতির নাম সালমান শাহ

ঢাকাই সিনেমার অমর নায়ক সালমান শাহ। আজ তার জন্মদিন। ১৯৭১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তার বাবার নাম কমর উদ্দিন চৌধুরী এবং মায়ের নাম নীলা চৌধুরী। সালমান ছিলেন পরিবারের বড় ছেলে। তার জন্মনাম শাহরিয়ার চৌধুরী ইমন। এ কিংবদন্তি তারকা মাত্র কয়েক বছরের ক্যারিয়ারে অসংখ্য ভক্তের হৃদয়ে স্থায়ী আসন গড়ে নেন। তার অভিনয়, স্টাইল এবং ব্যক্তিত্বের কারণে তাকে আজও স্মরণ করা হয়। সালমান শাহর অভিনয়ের অভিষেক ঘটে ১৯৯৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ সিনেমার মাধ্যমে। মাত্র চার বছরের ক্যারিয়ারে তিনি অভিনয় করেছেন ২৭টি সিনেমায়। অল্প সময়ের মধ্যেই সালমান শাহ এমন একজন অভিনেতায় পরিণত হন, যিনি বাংলাদেশি সিনেমায় নতুন ধারা নিয়ে আসেন। তার ফ্যাশন সেন্স ও আধুনিক অভিনয়ের কারণে তিনি যুব সমাজের কাছে হয়ে উঠেছিলেন একজন আইকন। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর মাত্র ২৫ বছর বয়সে তিনি রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। যা আজও অনেকে মেনে নিতে পারেননি। তার অকালমৃত্যু ঢাকাই সিনেমা অঙ্গনে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করে। আজ তার জন্মদিনে হাজারও ভক্ত তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। তার কর্ম এবং অবদানের কথা ভাবছে। সালমান শাহ না থেকেও তার স্মৃতি রয়ে গেছে। তার কাজ আজও তাকে বাংলা সিনেমায় অমর করে রেখেছে।
পূর্ববর্তী পোস্ট
পরবর্তী পোস্ট
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.