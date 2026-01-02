২৮ বছরের বিএনপির রাজনীতির ইতি: ক্ষোভে ও অভিমানে পদত্যাগ করলেন যুবদল নেতা মোস্তফা- যোগ দিলেন জামায়াতে

২৮ বছরের বিএনপির রাজনীতির ইতি: ক্ষোভে ও অভিমানে পদত্যাগ করলেন যুবদল নেতা মোস্তফা- যোগ দিলেন জামায়াতে
স্টাফ রিপোর্টার:দীর্ঘ ২৮ বছরের রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহ-সভাপতি এবং সদর উপজেলা শাখার আহবায়ক মো: এম এইচ মোস্তফা দলীয় সকল পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এক আবেগঘন বার্তার মাধ্যমে তিনি এই ঘোষণা দেন। এবং পদত্যাগ পত্রটি স্ব-স্ব অফিসে পাঠান।
পদত্যাগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সময় দলের দুর্দিনে রাজপথে সক্রিয় থাকলেও বর্তমানে তাকে অবহেলার শিকার হতে হচ্ছে। তিনি বলেন, “আমরা দুর্দিনের কর্মী, সুদিনে দলে আমাদের প্রয়োজন নেই।” মূলত দলীয় অবহেলা, শারীরিক অসুস্থতা এবং পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কারণেই তিনি এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
মোস্তফা তার রাজনৈতিক জীবনের কঠিন সময়ের কথা স্মরণ করে বলেন, ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তিনি একাধিক মামলার শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে ২০১৮ সালে ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে ছাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে তার দুটি পা-ই ভেঙে যায়। দেশ-বিদেশে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চিকিৎসা করালেও সেই পঙ্গুত্বের যন্ত্রণা তিনি আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন।
তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি, সদর উপজেলা শাখার আহবায়ক এবং দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। পদত্যাগপত্রের শেষে তিনি সবার দোয়া কামনা করেন।
দীর্ঘদিনের এই ত্যাগী নেতার বিদায় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদল ও বিএনপির তৃণমূল রাজনীতিতে গভীর শোক ও আলোচনার সৃষ্টি করেছে।
তিনি গতকাল জেলা জামাতের আমির ও সাংগঠনিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।
