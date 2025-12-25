‘আওয়ামী লীগ ও ভারত নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে’

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:আওয়ামী লীগ বিভিন্নভাবে এবং ভারত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকে এ কথা বলেন তিনি।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ইসি আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন আয়োজন করতে চাচ্ছে। আমরা জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে বলেছি, এই ঘোষিত তারিখ পরবর্তী সময়ে যাতে না পিছায়; যাতে ইলেকশনটা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ আওয়ামী লীগ বিভিন্নভাবে এবং ভারত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে নির্বাচন পেছানোর চেষ্টা করছে। যথাসময়ে যাতে নির্বাচন হয়, সে বিষয়ে আমরা আজ ইলেকশন কমিশনের কাছে জানতে চেয়েছি।

সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে ইসির প্রতি আস্থা রয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনে কিছু বিশৃঙ্খলা রয়েছে। এখানে ফ্যাসিবাদের অনেক দোসর আছে। নির্বাচনটা আয়োজন করবে নির্বাচন কমিশনই। আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি। আমরা সেগুলো রিপোর্ট করেছি। আমরা বলেছি আঞ্চলিক অফিসগুলো যদি সক্রিয় করা যায়, তাহলে ১২ তারিখে ইলেকশনটা সুন্দরভাবে করা সম্ভব। তারা (ইসি) বলছে সক্ষমতা বাড়াচ্ছে। প্রথমবারের মতো তিন বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে কিনা প্রশ্নে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, আশঙ্কা তো বাংলাদেশে রয়েছে, কিন্তু সেই আশঙ্কাটা মানিয়ে আমরা বারবার নির্বাচন কমিশনের কাছে বলেছি যাতে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করা যায়। নির্বাচন কমিশন যেন কোনও ছোট ভুল না করে, যাতে ডেট পিছিয়ে না যায়। আমরা আজ অনুরোধ জানিয়েছি, মনোনয়ন আবেদনের যে ডেটগুলো আছে সেগুলো রিথিংকিং করা যায় কিনা।

অন্য দলের প্রতীকে নির্বাচন করবেন না জানিয়ে এই এনসিপি নেতা বলেন, আমরা অন্য কোনও প্রতীকে ভোট করবো না। ইলেকটোরাল অ্যালায়েন্স করছি। তবে আমরা শাপলা কলি প্রতীকে নির্বাচন করবো। অন্য দলের প্রতি আহ্বান করবো, নিজস্ব স্বকীয়তা বিকিয়ে দেবেন না। আজ হয়তো সুযোগ নেই, ভবিষ্যতে সুযোগ আসবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

আ. লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে সরকারের স্পষ্ট অবস্থান জানালেন প্রেস সচিব

অন্যান্য

বিএনপির মনোনয়ন পেয়ে পদত্যাগের ঘোষণা অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামানের

অন্যান্য

যে আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন মুফতি আমির হামজা

অন্যান্য

মেহেরপুরে অস্ত্র ও গুলিসহ যুবলীগ নেতা আটক

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More