“আগামী ২৭ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা ডিসি সাহিত্য মঞ্চে দুর্নীতি দমন কমিশনের গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে”

স্টাফ রিপোর্টার : চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) উদ্যোগে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ অক্টোবর, সোমবার সকাল ৯টায় ডিসি সাহিত্য মঞ্চে।

গণশুনানি উপলক্ষে শহরে জনগণকে অবহিত করতে গতকাল বুধবার দুদকের পক্ষ থেকে মাইকিং করা হয়েছে।

এ গণশুনানিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মো. আব্দুল মোমেন এবং দুদক কমিশনার (তদন্ত) মিয়া মো. আলী আজগার আজিজি।

একই সঙ্গে অভিযোগ গ্রহণের জন্য চুয়াডাঙ্গা শহরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বুথ খোলা হয়েছে—
১️ বড়বাজারের শহীদ হাসান চত্বর,
২️ ডিসি অফিস গেট সংলগ্ন এলাকা,
৩️ সদর হাসপাতাল সংলগ্ন স্থান।

এসব বুথে আগামী ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

মাইকিংয়ে বলা হয়েছে, জেলা সদরে অবস্থিত যেকোনো সরকারি, আধা-বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যদি কেউ ঘুষ, দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হন, তবে তারা গণশুনানিতে অভিযোগ তুলে ধরতে পারবেন। এছাড়াও ঝিনাইদহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়েও অভিযোগ জমা দেওয়া যাবে।

