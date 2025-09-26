আমঝুপিতে  এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রুহুল আমিন।
এছাড়া বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ হাফিজুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক মোঃ আবুল হাসান, মোঃ বসির আহাম্মেদ, মোঃ রফিউল ইসলাম, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ রাকিবুল ইসলাম, মোঃ গাজিউল ইসলাম, মোঃ রিপন, মোঃ ইব্রাহিম খলিল এবং সহকারী শিক্ষিকা মোসাঃ নার্গিস চৌধুরী, মোসাঃ সাহিদা বানু ও মোসাঃ শাহানাজ খাতুন।
সভাপতির বক্তব্যে হাসিবুজ্জামান স্বপন বলেন, আগামী ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং দেশকে এগিয়ে নিতে অবদান রাখার আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা উপস্থিত থেকে শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন দিক নিয়ে মতবিনিময় করেন।
