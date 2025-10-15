“আলমডাঙ্গায় বিএনপি থেকে জামায়াতে ইসলামীতে চার শতাধিক নেতাকর্মীর যোগদান”

আলমডাঙ্গা ব্যুরো: আলমডাঙ্গায় বিএনপি থেকে চার শতাধিক নেতাকর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন। বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যোগদান অনুষ্ঠান ও নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানকারী নেতাকর্মীদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করে নেন দলীয় নেতারা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর রুহুল আমিন।
বক্তব্যে তিনি বলেন,জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে ইসলামভিত্তিক ন্যায়ের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী সেই আদর্শ ও মূল্যবোধের রাজনীতি করে, বিএনপিসহ অন্যান্য দলের যারা আজ আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন, তারা সঠিক পথে এসেছেন,আমরা আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব।”
এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান আসাদ, সহকারী সেক্রেটারি মাসুদ পারভেজ রাসেল এবং আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াত ইসলামীর আমীর প্রভাষক শফিউল আলম বকুল।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা বেলগাছি ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি আমান উদ্দিন।
এ সময় আলমডাঙ্গা বেলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি জাহিদুল ইসলাম সলকসহ প্রায় চার শতাধিক বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর রুহুল আমিনের হাতে হাত রেখে আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।
