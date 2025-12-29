আলমডাঙ্গার খোরদ গ্রাম থেকে চুরি হওয়া পাখিভ্যান উদ্ধারসহ আন্তঃজেলা চোর চক্রের ৪ সদস্য গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা ব্যুরো/ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি:আলমডাঙ্গা উপজেলার খোরদ গ্রাম থেকে চুরি হওয়া একটি ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান উদ্ধারসহ আন্তঃজেলা চোর চক্রের ৪ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গার খোরদ গ্রামের বাসিন্দা মিলন আলীর একটি ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান গত ২ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে নিজ বসতবাড়ির রান্নাঘরের তালা ভেঙে চুরি হয়ে যায়
। এই ঘটনায় মিলন আলী বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা (মামলা নং-১৯) দায়ের করেন।
চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামের নির্দেশনায় এবং আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে এসআই মোঃ মিজানুর রহমান ও হাটবোয়ালিয়া পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল অভিযানে নামে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ একে একে আসামিদের অবস্থান শনাক্ত করে।
গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, আলমডাঙ্গার খোরদ গ্রামের সানোয়ার হোসেনের ছেলে উকিল (৪৫),কুস্টিয়া মিরপুরের রানা খুরিয়া গ্রামের হানিফ সর্দারের ছেলে রেন্টু ইসলাম (৩০), কুস্টিয়া সদরের বটতল গ্রামের আব্বাস আলির ছেলে ইসমাইল হোসেন (৩০) ও আলি হোসেনের ছেলে সবুজ হোসেন (২৬)।
শনিবার দুপুরে প্রথমে আলমডাঙ্গা থেকে মূল অভিযুক্ত উকিলকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে তার দেওয়া তথ্যে কুষ্টিয়ার মিরপুর ও সদর থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বাকি তিনজনকে গ্রেফতার এবং ভিকটিম মিলন আলীর চুরি যাওয়া ভ্যানটি উদ্ধার করা হয়।
আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ বানী ইসরাইল মাথাভাঙ্গাকে জানান, গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । আজ রোববার তাদের সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে সোপর্দ করা হবে।
