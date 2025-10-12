আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নে বিএনপির কর্মীসভা

আলমডাঙ্গা অফিস:চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ৯ নং ডাউকি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি সমর্থক গোষ্ঠীর উদ্যোগে এক মতবিনিময় ও কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শনিবার বিকেলে ধানের শীষ প্রতীকের প্রচারণার অংশ হিসেবে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তামজিদ হাসান ফয়সাল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও জননেতা শহিদুল কাওনাইন টিলু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসিরুল ইসলাম সেলিম। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান আনিচ, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাগরিবুর রহমানসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
প্রধান অতিথি শহিদুল কাওনাইন টিলু তার বক্তব্যে বলেন, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জনগণের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজ তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাবে এবং বাংলাদেশ আবারও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।
