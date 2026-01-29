আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় দাড়িপাল্লা প্রতিকের প্রার্থী অ্যাড: মাসুদ পারভেজ রাসেলের পথসভা ও গণসংযোগ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিস:আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামে বুধবার বিকেলে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পথসভায় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের জামায়াত মনোনীত দাড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল বলেন, আমরা বৈষম্যহীন চুয়াডাঙ্গা গড়তে চাই। ন্যায়, নীতি ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়াই আমাদের লক্ষ্য। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নসহ এই অবহেলিত অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে আমরা কাজ করতে চাই। দুর্নীতিমুক্ত চুয়াডাঙ্গা গড়তে আগামী নির্বাচনে দাড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়ার অনুরোধ করেন।

পথসভায় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের যুব বিভাগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের নির্বাচনী পরিচালক নুর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু, জেলা আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুসসালাম, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি কাইয়ুম উদ্দিন হিরক, জি.এ সাংগঠনিক থানা আমির আব্বাস উদ্দিন, জি.এ সাংগঠনিক থানা সেক্রেটারি কামরুল হাসান সোহেল, ইসলামী ছাত্রশিবির চুয়াডাঙ্গা জেলা সেক্রেটারি হাফেজ আমিরুল ইসলাম, জেলা অফিস সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, জেলা অর্থ সম্পাদক বায়েজিদ বোস্তামী, খাদিমপুর ইউনিয়ন আমির মোস্তাফিজুর রহমান ও বাড়াদি ইউনিয়ন আমির জাহাঙ্গীর আলম।

এছাড়া আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল গণসংযোগ ও পথসভা করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন এবং পথচারীসহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় ও কুশল বিনিময় করেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

মেহেরপুর বিএনপির নির্বাচনী কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

অন্যান্য

আগামী কয়েকদিনে বিরূপ আচরণ করতে পারে প্রকৃতি

অন্যান্য

ঝিনাইদহে মসুর চাষে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ

অন্যান্য

কুষ্টিয়া ৪ খোকসা কুমারখালী আসনের জামাতে ইসলামের প্রার্থী আফজাল হোসেন। ,,আমাদের টাকা…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More