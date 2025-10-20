আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে পাচারের সময় ১২ বস্তা রাসায়নিক সার আটক

ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি : পার্শ্ববর্তী উপজেলায় পাচারকালে আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিস অভিযান চালিয়ে হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে ১২ বস্তা রাসায়নিক সার আটক করেছে। ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের একটি দোকান থেকে অবৈধভাবে এসব সার কুষ্টিয়ার মিরপুর ও মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা যায়।
উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা খাদেমুল বাসার জানান, শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাত আনুমানিক সাড়ে দশটার দিকে ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের হাটবোয়ালিয়া সেতুর মুখে একটি পাখি ভ্যান আটক করা হয়। ভ্যানটিতে পাঁচ বস্তা ডিএপি সার ছিল।
আটকৃত ভ্যানচালক কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের মিনারুল ইসলাম ও ক্রেতা আনারুল ইসলাম আলমডাঙ্গার ভাংবাড়িয়া গ্রামের মিনারুলের দোকান থেকে সারগুলো কিনে কুষ্টিয়ার ঝুটিয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্রেতার কাছে সারের কোনো রশিদ না থাকা এবং তিনি সঠিক তথ্য দিতে না পারায় উপজেলা কৃষি অফিসারের নির্দেশনায় সারগুলো জব্দ করা হয়। এসময় স্থানীয় এলাকাবাসী ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।
অনুরূপভাবে, গতকাল শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল সাড়ে দশটায় ভাংবাড়ীয়ার একই দোকান থেকে আরও সাত বস্তা রাসায়নিক সার পাচারের সময় হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে আটক করা হয়। এই সারগুলো মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মানিকদিয়া গ্রামের মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম নিয়ে যাচ্ছিলেন।
আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ মাসুদ হোসেন পলাশ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আজ সকালে (রবিবার) তিনি ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন ডিলার পয়েন্টে এসে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। কৃষি অফিসের এই অভিযানে সার পাচারকারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে এবং কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে কৃষি কর্মকর্তা জানান।

