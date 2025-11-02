আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় গণসংযোগকালে অ্যাড. রাসেল দুর্নীতি মুক্ত দেশ গড়তে জামায়াতকে ক্ষমতায় আনতে হবে

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: চুয়াডাঙ্গা-১আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা জামায়াতের সহাকারী সেক্রেটারি অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল নির্বাচনি গণসংযোগ ও পথসভা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি গতকাল শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে গণসংযোগ ও কুশল বিনিময় শেষে হারদী ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর বাজারে নির্বাচনি পথসভা করেন। এ
সময় তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশকে দুর্নীতি ও বৈষম্য মুক্ত করতে হলে জামায়াতে ইসলামীকে ক্ষমতায় আনতেই হবে। কারণ জামায়াতে ইসলামীর বহু নেতাকর্মী অতীতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন, এমনকি এমপি ও মন্ত্রীও ছিলেন, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কখনও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি।’ তিনি আরও বলেন, ‘স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ৫৪
বছর ধরে আমরা বিভিন্ন দলকে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে দেখেছি। ভোটের আগে তারা দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর জনগণের পরিবর্তে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নয়নেই বেশি মনোযোগ দিয়েছে। দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেয়ে নিজেদের পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তন করতেই তারা বেশি ভূমিকা রেখেছে।’ হারদী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা গিয়াস উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং হাসানুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামী জেলা যুব বিভাগের সভাপতি নূর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু, জেলা আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক মো. দারুস সালাম, জি.এ সাংগঠনিক খানা আমির মো. আব্বাস উদ্দিন, থানা সেক্রেটারি মো. কামরুল হাসান সোহেল, নায়েবে আমির মাওলানা মনির উদ্দিন ও মো. সেলিম উদ্দিন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা অফিস সম্পাদক হাফেজ মাসুম বিল্লাহ, এইচআরডি সম্পাদক আবু রায়হান, থানা কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা জহুরুল ইসলাম মামুন, শাহজাহান মিয়া,মো. ফরিদ উদ্দিন, সেক্রেটারি মাওলানা আসাদুজ্জামান ওসমানী, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন সেক্রেটারি মো. রায়তাল হোসেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জি.এ সাংগঠনিক থানা শাখার সভাপতি আব্দুর রশিদ এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের আলমডাঙ্গা উপজেলা ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি মো. হামিদুল ইসলাম প্রমুখ।
ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি: চুয়াডাঙ্গা-১আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী জেলা জামায়াতের সহাকারী সেক্রেটারি অ্যাড. মাসুদ পারভেজ রাসেল নির্বাচনি গণসংযোগ ও পথসভা অব্যাহত রেখেছেন। তিনি গতকাল শনিবার বিকেলে আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে গণসংযোগ ও কুশল বিনিময় শেষে হারদী ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর বাজারে নির্বাচনি পথসভা করেন। এ
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.