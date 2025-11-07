আলমডাঙ্গা পৌর ৪নং ওয়ার্ডে শরীফুজ্জামানের গণজোয়ার, ৩১ দফাই মুক্তি ও শান্তির অঙ্গীকার

তিনি আরও বলেন, আমাদের নেতা তারেক রহমান সেই কারণেই আপনাদের মুক্তির জন্য ৩১ দফা রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কার রূপরেখা ঘোষণা করেছেন। এটি কোনো কঠিন বই নয়, এটি আপনাদের জীবনের সমস্যার সমাধান। আমি আপনাদের কাছে এই সহজ মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছি। ৩১ দফায় আমরা ওয়াদা করেছি—কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করব, দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ব এবং বেকার তরুণদের জন্য চাকরির সুযোগ তৈরি করব। ধানের শীষের বিজয় মানে আপনাদের জীবনে মুক্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমি আপনাদের পাশে ছিলাম, আছি এবং ইনশাআল্লাহ বিজয়ী হওয়ার পরও আপনাদের সেবায় নিয়োজিত থাকব। আপনারা আর ভয় পাবেন না। আপনারা ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষকে ভোট দিন। আপনাদের ভালোবাসা কোনো দিন বৃথা যাবে না।’
