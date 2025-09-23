উপজেলা পর্যায়ে মেয়েদের হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন আমঝুপি বালিকা বিদ্যালয়

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মেয়েদের হ্যান্ড বলে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় সদর উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সোমবার দুপুরে অনুষ্ঠিত উপজেলা পর্যায়ের ফাইনাল খেলায় আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ১-০ গোলে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সুমাইয়া জয়সুচক গোলটি করে।আগামী ১২ অক্টোবর মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় দল জেলা পর্যায়ে খেলবে।

