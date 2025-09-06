‘কাদেরের সঙ্গে জেলে থাকার অভিজ্ঞতা’ শেয়ার করে যা লিখলেন আখতার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুল কাদেরের জন্য দোয়া জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। একই সঙ্গে ‘কাদেরের সঙ্গে জেলে থাকার অভিজ্ঞতা’ও শেয়ার করেছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদেরের সঙ্গে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ করেন আখতার।
পোস্টে তিনি লিখেছেন, ২০২২ সালে আবরার ফাহাদের শাহাদাতবার্ষিকীর কর্মসূচিতে ছাত্রলীগ হামলা চালায়। পরে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে গেলে সেখান থেকে পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। সেই সময় কাদেরের সঙ্গে জেলে থাকার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বয়সে ছোট হলেও কাদের তখন আমাকে সাহস জুগিয়েছিল। জুলুম-নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে হাসিনার পতন ঘটানোর স্বপ্নের কথাও জানিয়েছিল সে।
তিনি আরও লিখেছেন, ক্যাম্পাস জীবনে অসংখ্য হুমকির মধ্যেও কাদের সবসময় মাথা উঁচু করে প্রতিবাদ করেছে। অন্যরা নিরাপদ থাকার পথ বেছে নিলেও কাদের সামনে এসে ঝুঁকি নিয়েছে।
আখতার তার পোস্টে উল্লেখ করেন, গত বছরের অভ্যুত্থানের সময় আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য আট দফা সামনে আনা হলে, তখনই কাদের সাহস করে নয় দফা ঘোষণা দিয়েছিল। তার সেই উদ্যোগ আন্দোলনকে এক দফার পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে।
ডাকসুর সাবেক সমাজসেবা সম্পাদক হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আখতার লেখেন, আমি তখন সামর্থ্যের মধ্যে ছোট ছোট কাজ করেছি। কিন্তু ৫ আগস্টের বিজয়ের পর কাদের পুরো ক্যাম্পাসকে আপন করে নিয়েছে।
তিনি আরও জানান, ২০১৯ সালে ছাত্রাবস্থায় ভিপি নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা ছিল তার। তবে ২০২৫ সালে ডাকসু নির্বাচন হলেও তিনি আর ক্যাম্পাসে নেই। এ সময় তিনি বলেন, এখন কাদের ভিপি পদে লড়ছে। কাদেরের জন্য অনেক দোয়া রইল। ফি আমানিল্লাহ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.