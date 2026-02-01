কারাগার থেকে হাসপাতালে নেওয়ার পর আ. লীগ নেতার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার:চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রহমান (৭০) মারা গেছেন।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে তার মৃত্যু হয়। এদিন বিকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার সৈয়দ শাহ্ শরীফ।
আব্দুর রহমান মিয়া নগরীর ডবলমুরিং থানাধীন উত্তর আগ্রাবাদ মুহুরীপাড়ার সিপাহীবাড়ির মৃত জইন উদ্দিন দরফ আলীর ছেলে।
তিনি কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ২৪ নং ওয়ার্ড দক্ষিণ আগ্রাবাদের সহসভাপতি ছিলেন।
জানা যায়, আব্দুর রহমান কোতোয়ালি থানার বিস্ফোরক আইনের ৪৯ (০৯)২৪ নং মামলার আসামি ছিলেন। গত বছরের ১৭ নভেম্বর তিনি গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে যান। পরবর্তীতে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর তাকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়।
চমেক হাসপাতালে প্রায় এক মাস চিকিৎসা গ্রহণের পর গত ১৮ জানুয়ারি তাকে পুনরায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। কিন্তু বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত আব্দুর রহমান ফের অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ২৬ জানুয়ারি তাকে আবারও চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
