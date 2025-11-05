কালীগঞ্জে নানা আয়োজনে সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের মুত্যু বার্ষিকী পালন

কালীগঞ্জ প্রতিনিধি:বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য, সাবেক মন্ত্রী প্রায়ত তরিকুল ইসলামের ৭তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে দিন ব্যাপি কর্মসূচি পালন করেছে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি। সকাল ৭ টার পর মরহুম তরিকুল ইসলামের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু করেন কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ন আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ।
সকাল সাড়ে ১০টায় কালীগঞ্জের বারোবাজার বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে তরিকুল ইসলাম স্মরণে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বিকাল ৩ টায় কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করে দলটি। সে সময় আনোয়ারুল ইসলাম রবির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সিনিয়র যুগ্ন আহ্বায়ক ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের বিএনপি’র মনোনয়ন প্রত্যাশী হামিদুল ইসলাম হামিদ।
দোয়া পূর্ববর্তী আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে হামিদুল ইসলাম হামিদ বলেন, দক্ষিণ বঙ্গের উন্নয়নের রুপকার ছিলেন তরিকুল ইসলাম। তিনি আমাদের সবার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। সে সময় তরিকুল ইসলামের আদর্শে সবাইকে রাজনীতি করার জন্য আহ্বান জানান তিনি।
শেষে বিকাল ৫ টায় শহরের মোবারকগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পথ শিশু ও দুস্থ মানুষের মানুষের মাঝে খাবার বিতরনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শেষ করেন দলটি।
