কুষ্টিয়ার মিরপুর  থানা পুলিশের অভিযানে এক  কেজি গাজা সহ দুই জন আটক।

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার পুলিশের অভিধানে এক কেজি গাঁজা সহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে। আটককৃতরা হল দৌলতপুর থানার বাহির মাদি গ্রামের লালু সরদারের পুত্র সম্রাট(২৫) এবং একই গ্রামের জিয়াউরুল বিশ্বাসের ছেলে সালভি বিশ্বাস (৩০)। উল্লেখ্য আজ সোমবার ২৭অক্টোবর মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ি ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া নামক স্থানে এসআই আনিসুর রহমান আনিস সঙ্গীয় ফোর্স সহ অভিযান কালে এদের আটক করেন। উল্লেখ্য এ দুজন মাদকসম্রাট মোটরসাইকেলের সিটের নিচে অভিনব কায়দায় গাজাগুলো বহন করছিল।এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়েছে।
