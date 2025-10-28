কুষ্টিয়ার মিরপুর  থানা পুলিশের অভিযানে এক  কেজি গাজা সহ দুই জন আটক।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার পুলিশের অভিধানে এক কেজি গাঁজা সহ দুইজন মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে। আটককৃতরা হল দৌলতপুর থানার বাহির মাদি গ্রামের লালু সরদারের পুত্র সম্রাট(২৫) এবং একই গ্রামের জিয়াউরুল বিশ্বাসের ছেলে সালভি বিশ্বাস (৩০)। উল্লেখ্য আজ সোমবার ২৭অক্টোবর মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ি ইউনিয়নের সাতবাড়িয়া  নামক স্থানে এসআই আনিসুর রহমান আনিস  সঙ্গীয় ফোর্স সহ  অভিযান কালে এদের আটক করেন। উল্লেখ্য এ দুজন মাদকসম্রাট মোটরসাইকেলের সিটের নিচে অভিনব কায়দায় গাজাগুলো বহন করছিল।এ ব্যাপারে মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গায় যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষ রোপন ও পরিছন্নতা অভিযান

অন্যান্য

ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের ভোটযুদ্ধ আজ।

অন্যান্য

দর্শনায় সরকারি রাস্তা দখল, নারীদের মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে মানববন্ধন

অন্যান্য

ঢাকা গুলশানের আজিজুর ভারত যাওয়ার প‌থে দর্শনায় গ্রেফতার

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More