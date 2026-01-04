কুষ্টিয়া মিরপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:কুষ্টিয়ার মিরপুরে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় মিরপুর প্রেসক্লাবের উদ্যোগে অসহায়, হতদরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। রোববার বিকেলে প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে এলাকার সহায় সম্বলহীন দারিদ্র্য পীড়িত মানুষদের মাঝে শীতবস্ত্র এ কম্বল বিতরণ করা হয়। এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজমুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সভাপতি মারফত আফ্রিদী, সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সালাম ,সাবেক সভাপতি হাজী আছাদুর রহমান বাবু, সাবেক আহবায়ক হুমায়ুন কবির হিমু, কোষাধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আলম মন্ডল, সদস্য মিলন আলী, জাহিদ হাসান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, আশরাফুল ইসলাম হিরা, সাংবাদিক নুরুজ্জামান, নাঈম খন্দকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

