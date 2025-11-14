কুষ্টিয়ায় পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত 

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ার মিরপুরে দিনব্যাপী পাটবীজ উৎপাদনকারী চাষী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকালে উপজেলা অডিটোরিয়ামে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প এর আওতায় এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।  উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাজমুল  ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শওকত হোসেন ভূইয়া। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা পাট অধিদপ্তরের পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মামুনার রশিদ, পাট অধিদপ্তরের সহকারী প্রকল্প পরিচালক হাফিজুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা রাশেদ আহমেদ। এ সময় বক্তারা বলেন দেশের কৃষিখাতে ‘সোনালি আঁশ’ পাটের গুরুত্ব ঐতিহাসিকভাবে গভীর। তবে পাট চাষে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে মানসম্পন্ন বীজের সংকট। স্বল্প ব্যয় ও কম সময়ে পাট বীজ উৎপাদন ‘নাবী পাট বীজ উৎপাদন’ পদ্ধতি, এই প্রযুক্তি যথেষ্ট টেকসই হলেও এর মূল সমস্যা জমির প্রাপ্যতা। পাট বীজ ভিত্তিক শস্যক্রম উপযোগী জমির পরিমাণ খুবই কম। তাই কৃষকরা নিজের পাট বীজের চাহিদা মেটানোর জন্য মরিচ, মুলা ও শীতকালীন সবজির সঙ্গে সাথী ফসল হিসেবে এবং শীতকালীন জমির চারধারে চারা রোপণ করে বীজ উৎপাদন করতে পারেন। নাবী বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকেরা মানসম্পন্ন বীজ প্রস্তুত করতে পারবেন, যা আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বীজ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

নির্বাচনের আগে বড় রদবদল: আরও ২৩ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ

অন্যান্য

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ২ নারী শ্রমিক নিহত 

অন্যান্য

ঘোড়ায় চ‌ড়িয়া মর্দ হা‌ঁকিয়া চ‌লিল–

অন্যান্য

মুজিবনগরে পাট বীজ চাষী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More