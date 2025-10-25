কুষ্টিয়ায় মাদক ও অস্ত্রসহ একজন আটক

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়া দৌলতপুরে বিজিবির সদস্যরা অভিযান চালিয়ে মাদক ও অস্ত্রসহ একজন আটক করেছে। শুক্রবার রাতে জেলার দৌলতপুর উপজেলার আবেদের ঘাট নামক স্থানের কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)’র সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলামের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহল দল অভিযান চালিয়ে ফিলিপনগর গ্রামের মৃত জালাল মালিথার ছেলে জামিল মালিথাকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ১টি ম্যাগাজিন, ১ রাউন্ড গুলি এবং ৪৮ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করে। এ ব্যাপারে ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মাহবুব মুর্শেদ রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন অস্ত্র ও মাদকসহ আসামিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
