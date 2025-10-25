কুষ্টিয়ায় মাদক ও অস্ত্রসহ একজন আটক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়া দৌলতপুরে বিজিবির সদস্যরা অভিযান চালিয়ে মাদক ও অস্ত্রসহ একজন আটক করেছে। শুক্রবার রাতে জেলার দৌলতপুর উপজেলার আবেদের ঘাট নামক স্থানের কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)’র সহকারী পরিচালক জাকিরুল ইসলামের নেতৃত্বে ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহল দল অভিযান চালিয়ে ফিলিপনগর গ্রামের মৃত জালাল মালিথার ছেলে  জামিল মালিথাকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ১টি ম্যাগাজিন, ১ রাউন্ড গুলি এবং ৪৮ গ্রাম হেরোইনসহ আটক করে। এ ব্যাপারে ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মাহবুব মুর্শেদ রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন অস্ত্র ও মাদকসহ আসামিকে দৌলতপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

জীবননগরে চালক সমাবেশে জামায়াতের জেলা আমীর রুহুল আমিন আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী…

অন্যান্য

চেতনানাশক ওষুধ মেশানো বিস্কুট খাইয়ে কুড়ুলগাছি বশির উদ্দিনের ইজিবাইক ছিনতাই

অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গায় রেস্টুরেন্টের দরজা ভেঙ্গে মিলল বাবুর্চির লাশ

অন্যান্য

চুয়াডাঙ্গার দুই জুলাই শহীদদের প্রতি বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস ও কুষ্টিয়া…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More