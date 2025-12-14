কুষ্টিয়া সুজন’র নাগরিক ভাবনা শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি: কুষ্টিয়ায় নাগরিক ভাবনা বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সকালে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) এর আয়োজনে শহরের খেয়া রেস্তোরাঁয় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সুষ্ঠ নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক উত্তরণ নাগরিক ভাবনা’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুজন কুষ্টিয়া জেলা শাখা’র সভাপতি
বিশিষ্ট নাগরিক সমাজ, শিক্ষাবিদ, এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সভাটি গণতন্ত্রের বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের পথ নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা হয়।
সভায় বক্তারা জোর দিয়ে বলেন , শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের ওপর নির্ভর না করে গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার হতে হবে। প্রতিটি দলের মধ্যে গনতন্ত্র থাকতে হবে। বক্তারা গণতান্ত্রিক প্রকিয়াকে মজবুত করার জন্য বেশ কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।
বক্তারা একটি নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের গুরুত্ব তুলে ধরে সরকারকে তাদের কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের ওপর জোর দেয়া হয়। কেবল নির্বাচনের দিন নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বিতর্কের সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

