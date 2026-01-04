কুষ্টিয়া -১ দৌলতপুর আসন যেসব প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেন,

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দৌলতপুর উপজেলা আমির বেলাল উদ্দীন, জাতীয় পার্টির কুষ্টিয়া জেলা সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার জামিল, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের বদিরুজ্জামান, গণঅধিকার পরিষদের শাহাবুল ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মুফতি আমিনুল ইসলাম।
আসনটিতে সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এর মধ্যে ৮ জন মনোনয়নপত্র জমা দেন। যাচাই-বাছাই শেষে দুইজন প্রার্থী বাদ পড়লেও তাদের আপিল করার সুযোগ রয়েছে।
উপজেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দৌলতপুর উপজেলায় মোট ১৩৫টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এখানে নারী-পুরুষ মিলিয়ে মোট ৪ লাখ ৪ হাজার ভোটার, যার মধ্যে ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণ ভোটার রয়েছেন প্রায় ৯৬ হাজার। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি।

