কোর্টমোড়ে পুলিশ–সেনাবাহিনীর যৌথ চেকপোস্ট অভিযান, ৯ হাজার টাকা জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় দোয়েল চত্বরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে চেকপোস্ট অভিযান পরিচালিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত চলা এ অভিযানে বিভিন্ন যানবাহনের কাগজপত্র যাচাই ও নিরাপত্তা তদারকি করা হয়।

অভিযানকালে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন মোটরসাইকেলসহ প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস, ট্রাক ও বাসের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি কোনো অবৈধ মালামাল আনা–নেওয়া হচ্ছে কি না, সে বিষয়েও কঠোর নজরদারি রাখা হয়।

ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের দায়ে লাইসেন্স ও হেলমেটবিহীন তিনটি মোটরসাইকেলের চালকের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে মোট ৯ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানে উপস্থিত ছিলেন
অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের ওয়ারেন্ট অফিসার আশরাফুল আলম ও মিজান ইসলাম, সার্জেন্ট কাদের বিল্লাল এবং সার্জেন্ট কামাল হোসেন। সার্জেন্ট আশরাফুজ্জামান, এ টি এস আই কিশোর কুমার, সদর থানার এসআই মোস্তাফিজুর রহমান এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর ট্রাফিক পুলিশ, সদর থানা পুলিশ ও সেনা ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযানে অংশ নেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের যৌথ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

