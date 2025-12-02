খালেদা জিয়া কাঁদলে বাংলাদেশ কাঁদে: আমান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আলহাজ্ব আমান উল্লাহ আমান বলেছেন, আজকে প্রমাণিত হয়েছে খালেদা জিয়া কাঁদলে বাংলাদেশ কাঁদে। খালেদা জিয়া হাসলে বাংলাদেশ হাসে। আজকে সারা বাংলাদেশ কাঁদছে। সারা বাংলাদেশ খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করছে। রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টাসহ এমন কোন রাজনৈতিক দল নেই যে তারা খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করছে না। সারা বাংলাদেশ আজ তার জন্য উদ্বিগ্ন। সোমবার (১ ডিসেম্বর) কেরানীগঞ্জের নয়াবাজার ডিগ্রী কলেজে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তির কামনায় দোয়া মাহফিল ও নবীর বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আমান উল্লাহ আমান আরো বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেছেন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করেছেন ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের জন্য এখন বাংলাদেশ প্রস্তত। বাংলাদেশকে গণতন্ত্রে ফিরে আনতে হলে নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় না। নির্বাচন ছাড়া দেশে গণতন্ত্র আসে না। নির্বাচন ছাড়া মানবাধিকার শক্ত হয় না। নির্বাচন ছাড়া জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই নির্বাচন অতি জরুরী। আমান আরও বলেন, নির্বাচন হলে দেশের গণতান্ত্রিক সরকার হবে। তাদের জবাবদিহিতা থাকবে। তারা জবাবদিহি করে সামনের দিকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিবে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাবে। সারা বাংলাদেশে জোয়ার এসেছে বিএনপি আগামীতে ক্ষমতা আসবে ইনশাল্লাহ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার ইরফান ইবনে আমান অমি। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নয়াবাজার ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মালেক মিয়া, কেরানীগঞ্জ মডেল থানা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাজী শামীম হাসান, সাধারন সম্পাদক হাসমত উল্লাহ নবী, কলেজের গভর্নিংবডির সভাপতি জাকারিয়া হাবিব, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল হক মনির, তারেক ইমাম বাবুল, বিএনপি নেতা মোজাম্মেল হক, মিজানুল হক মিজান, আটি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হুমায়ুন কবীর প্রমুখ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

জোটের ভোটে নিজ প্রতীকে নির্বাচনের বিধান চ্যালেঞ্জ রিটে হাইকোর্টের রুল

অন্যান্য

তারেক রহমানের নিরাপত্তার ব্যাপারে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব: আসিফ নজরুল

অন্যান্য

খালেদা জিয়ার চিকিৎসায় এভারকেয়ারে পৌঁছেছেন বিদেশি চিকিৎসক দল

অন্যান্য

ভারতের উচিত শেখ হাসিনাকে ফেরত দিয়ে বন্ধুসুলভ আচরণ করা: নাহিদ ইসলাম

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More