খালেদা জিয়া কাঁদলে বাংলাদেশ কাঁদে: আমান

স্টাফ রিপোর্টার:সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আলহাজ্ব আমান উল্লাহ আমান বলেছেন, আজকে প্রমাণিত হয়েছে খালেদা জিয়া কাঁদলে বাংলাদেশ কাঁদে। খালেদা জিয়া হাসলে বাংলাদেশ হাসে। আজকে সারা বাংলাদেশ কাঁদছে। সারা বাংলাদেশ খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া করছে। রাষ্ট্রপতি, প্রধান উপদেষ্টাসহ এমন কোন রাজনৈতিক দল নেই যে তারা খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করছে না। সারা বাংলাদেশ আজ তার জন্য উদ্বিগ্ন। সোমবার (১ ডিসেম্বর) কেরানীগঞ্জের নয়াবাজার ডিগ্রী কলেজে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তির কামনায় দোয়া মাহফিল ও নবীর বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আমান উল্লাহ আমান আরো বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা করেছেন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে। আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করেছেন ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের জন্য এখন বাংলাদেশ প্রস্তত। বাংলাদেশকে গণতন্ত্রে ফিরে আনতে হলে নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় না। নির্বাচন ছাড়া দেশে গণতন্ত্র আসে না। নির্বাচন ছাড়া মানবাধিকার শক্ত হয় না। নির্বাচন ছাড়া জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই নির্বাচন অতি জরুরী। আমান আরও বলেন, নির্বাচন হলে দেশের গণতান্ত্রিক সরকার হবে। তাদের জবাবদিহিতা থাকবে। তারা জবাবদিহি করে সামনের দিকে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিবে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করাবে। সারা বাংলাদেশে জোয়ার এসেছে বিএনপি আগামীতে ক্ষমতা আসবে ইনশাল্লাহ।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার ইরফান ইবনে আমান অমি। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, নয়াবাজার ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল মালেক মিয়া, কেরানীগঞ্জ মডেল থানা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাজী শামীম হাসান, সাধারন সম্পাদক হাসমত উল্লাহ নবী, কলেজের গভর্নিংবডির সভাপতি জাকারিয়া হাবিব, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মনিরুল হক মনির, তারেক ইমাম বাবুল, বিএনপি নেতা মোজাম্মেল হক, মিজানুল হক মিজান, আটি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হুমায়ুন কবীর প্রমুখ।
