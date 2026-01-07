গণভোটের প্রচারণায় জীবননগরে ‘ভোটের গাড়ি’

জীবননগর অফিস:আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরতে দেশব্যাপী চলমান কর্মসূচির অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিশেষ প্রচারণা চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ ‘ভোটের গাড়ি’।
‘দেশের চাবি আপনার হাতে’ প্রতিপাদ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ‘সুপার কারাভান’ বহরের এই ভ্রাম্যমাণ কার্যক্রম সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় জীবননগর মুক্তমঞ্চে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।
জীবননগরে ‘ভোটের গাড়ি’ প্রচারণার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল আমীন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলায়মান সেখ, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন মোড়ল এবং জীবননগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মো. রিপন হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।
অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্য প্রদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রামাণ্য চলচ্চিত্র দেখানো হয়। এসব চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হয় জুলাই গণঅভ্যুত্থান, জুলাই যোদ্ধা, আবরার ফাহাদ হত্যা, ফেলানী হত্যাকাণ্ড, প্রবাসীদের ভোটাধিকার, গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্কার এবং চট্টগ্রাম ও ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় তৈরি ভোটের গানসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
এই ভ্রাম্যমাণ প্রচারণার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোট ও গণভোটের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন।
