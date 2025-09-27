গাংনীতে ভারতীয় ১টি ওয়ান শুটার গান ও ২টি শটগানের লীডবল কার্তুজসহ একজন গ্রেপ্তার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুরের গাংনীতে ভারতীয় ১টি ওয়ান শুটার গান ও ২টি শটগানের লীডবল কার্তুজসহ সুমন আহমেদ ওরফে সৌমিক (৩০) নামের একজন গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃত সৌমিক জেলার গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুর গ্রামের বাদিয়াপাড়ার তাইজুল ইসলামের ছেলে।

র‌্যাব-১২ এর মেহেরপুরের গাংনীস্থ ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তারকৃত সৌমিকের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্রসহ তাকে গ্রেপ্তার করা হয় ।

আজ শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে র‌্যাব-১২ এর মেহেরপুরের গাংনীস্থ ক্যাম্পের পক্ষ থেকে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গাংনী ক্যাম্প সূত্র জানায়, ধৃত আসামী দীর্ঘদিন যাবত জব্দকৃত অবৈধ অস্ত্রটি এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড এবং আধিপত্য বিস্তার করার জন্য নিজ দখলে রেখেছিল। আসামীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্য, মাদক মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় The Arms Act 1878 আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

