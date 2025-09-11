ঘরে বসেই সংগ্রহ করুন সঞ্চয়পত্রের সার্টিফিকেট

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আয়কর রিটার্ন দাখিলের জন্য সঞ্চয়পত্রধারীদের সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। এ জন্য প্রতি অর্থবছরে সঞ্চয়পত্র থেকে অর্জিত মুনাফার ওপর কর্তিত উৎসে করের প্রত্যয়নপত্র সাধারণত নির্দিষ্ট ব্যাংক, জেলা সঞ্চয় অফিস, ব্যুরো বা বিশেষ ব্যুরো অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হয়।

কিন্তু এখন আর সেই ঝামেলা নেই। ব্যাংকে গিয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না, বসে থাকতে হবে না।

ঘরে বসেই অনলাইনে কয়েকটি ধাপে সহজে পাওয়া যাবে সঞ্চয়পত্রের সার্টিফিকেট। মাত্র কয়েক মিনিটেই আপনার হাতে চলে আসবে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট।

কিভাবে করবেন, ধাপে ধাপে দেখে নিন—

প্রথমে আপনাকে জাতীয় সঞ্চয় স্কিমের স্ব-সেবা সিস্টেমে লগইন করতে হবে। এ জন্য এই ওয়েবসাইটে যান- https://nsd.finance.gov.bd/selfreport/ এরপর প্রথম ঘরে লিখুন ধারকের এনআইডি/পাসপোর্ট নম্বর অথবা টিআইএন নম্বর।

দ্বিতীয় ঘরে জন্ম তারিখ দিন। তৃতীয় ঘরে মোবাইল নম্বর লিখুন। সর্বশেষে ক্যাপচা দিয়ে সবুজ রঙের ‘সাইন ইন’ বাটনে ক্লিক করুন। এরপর আপনার মোবাইলে একটি ওটিপি যাবে।

সেটি লিখলে বিনিয়োগকারীর প্রোফাইল ওপেন হবে।

প্রোফাইলে আপনি দেখতে পাবেন আপনার বিনিয়োগের তথ্য— কোন স্কিমে বিনিয়োগ করেছেন, রেজিস্ট্রেশন ও মেয়াদপূর্তির তারিখ এবং বিনিয়োগের পরিমাণ। প্রতিটি সঞ্চয়পত্রের পাশে থাকা ‘ডিটেইলস’ বাটনে ক্লিক করলে বিস্তারিত তথ্য দেখা যাবে। সেখানে কবে কত মুনাফা দিয়েছে এবং আয়কর হিসেবে কত টাকা কাটা হয়েছে—সব তথ্য পাওয়া যাবে।

আয়কর প্রত্যয়নপত্র পেতে বাঁ পাশের ‘আয়কর প্রত্যয়নপত্র’ বাটনে ক্লিক করুন।

এরপর অর্থবছর সিলেক্ট করে রান রিপোর্ট বাটনে ক্লিক করলেই সার্টিফিকেট চলে আসবে। সেটি ডাউনলোড করে সেভ রাখুন।

বিনিয়োগ প্রত্যয়নপত্র পেতে ‘বিনিয়োগ প্রত্যয়নপত্র’ বাটনে ক্লিক করুন। এরপর তারিখ সিলেক্ট করে রান রিপোর্ট বাটনে ক্লিক করলেই সার্টিফিকেট চলে আসবে। সেটিও সেভ করে রাখুন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

মৌসুমী-ঋতুপর্ণাকে নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন ফেরদৌস

অন্যান্য

মালয়েশিয়ায় ফুড কোর্টে অভিযান, বাংলাদেশিসহ আটক ৫৫

অন্যান্য

নেপালে বাংলাদেশ টিম হোটেলের পাশের ভবনে আগুন

অন্যান্য

হোটেলে নেতা খুঁজতে এসে বাংলাদেশি ফুটবলার দেখে শান্ত বিক্ষুব্ধরা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More