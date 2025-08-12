চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপির ২ নেতাকে বহিষ্কার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

চাঁদাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির দুই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বহিষ্কৃতরা হলেন- সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সহ-সভাপতি এস এম আসলাম ও থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক টি এইচ তোফা।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ, চাঁদাবাজি এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের বহিষ্কার করা হলো।

গত ৬ আগস্ট চাঁদাবাজির অভিযোগে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল বিএনপির ওই দুই নেতাকে গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তাদেরকে আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাদের উভয়কে ৩০ দিনের জেল দেয়

