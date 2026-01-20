চুয়াডাঙ্গায় মাদক ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে থানা পুলিশের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা

স্টাফ রিপোর্টার:মাদক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিংসহ সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার ১৯ জানুয়ারি আলোকদিয়া ইউনিয়নের দৌলতদিয়া গ্রামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন আলোকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আখতারুজ্জামান, আলোকদিয়া ইউনিয়নের ৮ নম্বর ইউপি সদস্য মোঃ হাবলুর রহমান, বিশিষ্ট ব্যক্তি মোঃ মশিউর রহমানসহ প্রায় ১৫০ থেকে ১৮০ জন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার স্থানীয় জনসাধারণ।
মতবিনিময় সভায় স্থানীয় জনগণ তাদের এলাকায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, চুরি ও ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয় তুলে ধরেন। এসব সমস্যা গুরুত্বসহকারে শোনেন প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তারা।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মাদক ও সামাজিক অপরাধ নির্মূলে পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি। তিনি সবাইকে সচেতন হয়ে এসব অপরাধ প্রতিরোধে থানা পুলিশকে তথ্য ও সহযোগিতা দেওয়ার আহ্বান জানান।
সভা শেষে এলাকায় অপরাধ দমনে সম্মিলিতভাবে কাজ করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয় এবং নিয়মিত এ ধরনের জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়।
