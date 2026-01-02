চুয়াডাঙ্গায় সদর যুবদলের আহ্বায়ক এম এইচ মোস্তফাসহ ১৫ জনের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক এম এইচ মোস্তফা ও আহ্বায়ক কমিটির সদস্য শাহাবুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের মোট ১৫ জন নেতাকর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন।
বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগনগর বিলাল কিন্ডারগার্টেন স্কুলে অনুষ্ঠিত যোগদান অনুষ্ঠানে জেলা জামায়াতের আমীর রুহুল আমিন ও সহকারী সেক্রেটারি মাসুদ পারভেজ রাসেল যোগদানকারী নেতাকর্মীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, জামায়াতে ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা এই দলে যোগদান করেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর রুহুল আমিন। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। দুনিয়ায় প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিময় রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। আমরা সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজিমুক্ত দেশ গড়তে চাই। ৫ আগস্টের পরেও আমাদের অবস্থান ও আদর্শে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে অন্য অনেক দলের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আজ যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, তারা সবাই ভাই ভাই হিসেবে একসঙ্গে ভালো-মন্দ ও বিপদ-আপদে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সাধারণ ভোটাররা সব দলকে ভোট দিয়ে দেখেছেন, এবার তারা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে থাকতে চান।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মাসুদ পারভেজ রাসেল, চুয়াডাঙ্গা পৌর জামায়াতের আমীর হাসিবুল ইসলাম, নায়েবে আমীর আশিক মাহবুব শফি, পৌর সেক্রেটারি মোস্তফা কামালসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
এ সময় যোগদান করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক এম এইচ মোস্তফা, সদস্য শাহাবুল ইসলাম, মিলন হোসেন, হাফিজুল ইসলাম, বিএনপি নেতা তেতুল হোসেন ও দুখু মিয়া, ছাত্রদল নেতা দুল আমিন হোসেন, আরাফাত হোসেন, মানিক আলী, রিয়াদ হোসেন, রিফাত হোসেন, সাব্বির হোসেন, আকমান হোসেন, জাহিদ হোসেন ও আশরাফুল ইসলাম।
যোগদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা পৌর ইনসাফ কমিটির সভাপতি খবির উদ্দিন খবা এবং সঞ্চালনা করেন ইনসাফ কমিটির সেক্রেটারি সোলাইমান হক।
