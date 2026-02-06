চুয়াডাঙ্গায় হতদরিদ্র দিনমজুরের ইজিবাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কোর্ট এলাকার সোনালী ব্যাংকের এটিএম বুথের পাশ থেকে একটি ইজিবাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে।

চুরি হওয়া ইজিবাইকটির মালিক চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের জোরগাছা গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে আলমিন (২১)। তিনি জানান জরুরি প্রয়োজনে ওই স্থানে ইজিবাইকটি রেখে কাজে যান। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখেন তার ইজিবাইকটি সেখানে নেই।

ঘটনার পর আলমিন কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সবার সহযোগিতা কামনা করেন। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেন তিনি। ফুটেজে দেখা যায়, দুই ব্যক্তি একটি সবুজ রঙের ইজিবাইকটি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী আলমিন চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, ইজিবাইক চুরির ঘটনায় একটি অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে এবং ইজিবাইক উদ্ধারে পুলিশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

ক্ষমা না চাইলে ক্যান্টনমেন্টে জামায়াত প্রার্থীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণার দাবি

অন্যান্য

শবে বরাতেও ক্ষমা পাবে না যে দুই শ্রেণির মানুষ

অন্যান্য

চালু হয়েছে দেশের প্রথম বিটিসিএল এমভিএনও সিম

অন্যান্য

ভোটার তালিকায় আজব কাণ্ড—এক বাবার শত শত সন্তান!

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More