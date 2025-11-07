চুয়াডাঙ্গায় ২ প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার নতুন বাজার ও সরোজগঞ্জ এলাকায় বৃহস্পতিবার ৬ নভেম্বর তদারকিমূলক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জ্বালানী গ্যাস, সার, কীটনাশক ও অন্যান্য পণ্যের বাজার তদারকি করতে সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত এই অভিযান চলে।
অভিযানে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর বিভিন্ন ধারায় মোট দুটি প্রতিষ্ঠানকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।মেসার্স আবরার গ্যাস সেন্টার (জনাব মো: মনিবুল ইসলাম): এই গ্যাসের দোকানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স না থাকায় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৫২ ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়, মেসার্স গোলাম ট্রেডার্স এন্ড সন্স (মো: নাজমুল হাসান): লাইসেন্স ব্যতীত ব্যবসা পরিচালনা ও বেশি দামে সার বিক্রয় করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪০ ও ৪৫ ধারায় ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাৎক্ষণিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক ব্যবসা পরিচালনার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এই অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে তাকে সার্বিক সহযোগিতা করেন ক্যাব প্রতিনিধি মো: রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি চৌকস দল।
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জানায়, জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকিমূলক অভিযান অব্যাহত থাকবে।
