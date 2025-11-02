চুয়াডাঙ্গায় ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার:সাম্য ও সমতায় দেশ গড়বে সমবায়’-এ প্রতিপাদ্যে চুয়াডাঙ্গায় ৫৪তম জাতীয় সমবায় দিবস উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা এবং চেক বিতরণ করা হয়।
এ দিবসকে কেন্দ্র করে শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় চুয়াডাঙ্গা সমবায় কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়ে শহরের কোর্ট মোড় ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়।
এরপর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। পৌর কলেজের প্রভাষক আয়েশা আক্তার রিতার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা সমবায় কর্মকর্তা কাজী বাবুল হোসেন, সমবায়ী আব্দুল আলিম ও মোক্তার হোসেন।
চুয়াডাঙ্গা জেলায় বর্তমানে ১৩টি কেন্দ্রীয় ও এক হাজার ৬৩০টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি রয়েছে। এ সকল সমিতিতে ৬৪ হাজার ২৯০ জন সদস্য রয়েছেন যাদের সংগৃহীত মূলধন সাত কোটি ৩৭ লাখ টাকা।
অনুষ্ঠানে ছয়জন সুবিধাভোগী নারী ও পুরুষের মাঝে ঋণের চেক এবং পাঁচজন সমিতির সদস্যদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।
