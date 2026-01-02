চুয়াডাঙ্গার কোর্টমোড়ে  পুলিশের চেকপোস্ট অভিযান, ১৮ হাজার টাকা জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের কোর্টমোড় দোয়েল চত্বরে জেলা পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের নিয়মিত চেকপোস্ট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে লাইসেন্সবিহীন, হেলমেটবিহীন ও কাগজপত্রবিহীন যানবাহন যাচাই করা হয়। একই সঙ্গে কোনো ধরনের অবৈধ মালামাল পরিবহন করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়েও তল্লাশি চালানো হয়।
অভিযান চলাকালে বাস, ট্রাক, ইজিবাইকসহ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন তল্লাশি করা হয়। সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো এবং সড়ক দুর্ঘটনা রোধে জেলা পুলিশের তৎপরতার অংশ হিসেবে এই চেকপোস্ট ও চেকিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।
এ সময় ছয়জন মোটরসাইকেল চালকের বিরুদ্ধে লাইসেন্স ও হেলমেট না থাকা সহ বিভিন্ন অভিযোগে মোট ১৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এসআই সাখাওয়াত হোসেন, ট্রাফিক পুলিশের টিএসআই ইউনুস আলীসহ পুলিশের অন্যান্য সদস্যরা।
পুলিশ জানায়, জননিরাপত্তা নিশ্চিত ও সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলমান থাকবে।
