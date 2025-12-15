চুয়াডাঙ্গার ধুতুরহাটে নাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত, ডাকবাংলার সোহানুরের দল বিজয়ী

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের ধুতুরহাট গ্রামে নাইট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৭টায় ধুতুরহাট গুলশানপাড়ার মাঠে ফ্রেন্ডস ক্লাব আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এ টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। টুর্নামেন্টে ডাকবাংলার সোহানুরের টিম বিজয়ী হয়। এ সময় বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের সমাপ্তি করা হয়।
জানা যায়, গত ৮ তারিখ ১৬ দলের এ টুর্নামেন্টে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলেন সরোজগঞ্জের জুবায়ের ও বালিয়াকান্দির রানার টিম। এই দুটি টিমের খেলার মধ্য দিয়েই শুরু হয়েছিলো তিনদিন ব্যাপি ১৬ দলের এ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। গতকাল ১৪ ডিসেম্বর রোববার ঝিনাইদহের আতঙ্ক টিম ও ডাকবাংলার সোহানুরের টিমের মাঝে ব্যাডমিন্টন ফাইনাল ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ডাকবাংলার সোহানুরের দলটি বিজয় লাভ করে। পরে বিজয়ী দলকে পুরস্কার ও ক্রেস্ট বিতরণের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের সমাপ্তি করা হয়।
এই খেলাটি উপভোগ করতে মাঠের চারিদিক দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুসজ্জিত খেলার মাঠ ও জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আসা খেলোয়াড়দের খেলা দেখতে ভিড় করেন স্থানীয়রা। গ্রামগঞ্জে এসকল খেলা বিনোদনের একটি বড় মাধ্যম বলে মনে করেন গ্রামবাসীরা।
এ সময় পদ্মবিলা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি গোলাম সারোয়ার হিমু জোয়ার্দার বলেন , একটি মনোমুগ্ধকর খেলার মাধ্যমে যারা আজকের এই বিজয়টি ছিনিয়ে আনলো তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। এ সকল ছেলেরা ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু করুক সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। শরীর ও মন ভালো রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। শীতকালে ব্যাডমিন্টন একটি জনপ্রিয় খেলা। তিন দিনব্যাপী ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। আজ বিজয়ী দলকে পুরস্কার বিতরের মাধ্যমে এ টুর্নামেন্টের সমাপ্তি হল। তরুণদের এ সকল খেলাধুলার মাধ্যমে বিনোদনের একটি বিশেষ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে। তবে খেলাধুলার পাশাপাশি তাদেরকে লেখাপড়াও ঠিকমতো চালিয়ে যেতে হবে। আমরা এসকল সূর্য সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, পদ্মবিলা ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ সালাউদ্দিন, পদ্মবিলা ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি মাসুদ রেজা রতন, ধুতুরহাট ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শফিকুল ইসলাম, ধুতুরহাট ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, সিনিয়র সহ-সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, সদস্য আকরাম হোসেন জালু, মামুনুর রশীদ বিদ্যুৎ, সাইদুর রহমান, ওয়ার্ড যুব দলের সভাপতি ইকবাল হোসেন রণন, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ সোহাগ, সদস্য বুলবুল হোসেন, আলমগীর হোসাইন, ধুতুরহাট ফ্রেন্ডস ক্লাব সভাপতি জাকির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আশাদুল বিশ্বাস, সদস্য আশিকুর রহমান শান্ত, টিটু আহমেদ, আশরাফুল হোসেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন, ফারুক হোসেন, তুহিন রেজা, শামীম রেজা, শেখ সেলিম, নূরনবী, নাহিদ, রাজু, সাকিল,আবির, রাজা, বোরহান, সূর্য, বাধন, হাফিজুল ইসলাম প্রমুখ।
