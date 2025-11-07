চুয়াডাঙ্গার বোয়ালমারিতে সড়কে গাছ ফেলে ডাকাতি, নগদ টাকাসহ মালামাল লুট; অস্ত্রধারী এক যুবক আটক।

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গার বোয়ালমারিতে রাস্তায় গাছ ফেলে অস্ত্রের মুখে পথচারীদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ভোরে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে সন্ধ্যায় এক অস্ত্রধারীকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে এবং ছিনতাই হওয়া অর্থের একটি অংশ উদ্ধার করেছে।
স্থানীয় সুত্রে জানা যায় বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে চুয়াডাঙ্গার বোয়ালমারী ইটভাটার কাছাকাছি রাস্তায় গাছ ফেলে ব্যারিকেড তৈরি করে ৪ জন অস্ত্রধারী যুবক। এ সময় পথচারীদের জিম্মি করে তাদের কাছ থেকে নগদ ২১ হাজার টাকা, মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।
খবরটি দ্রুত জানাজানি হলে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি খালেদুর রহমান সহ পুলিশের একটি দল সকাল থেকেই তদন্ত ও অভিযানে নামে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শহরের হাজরাহাটি এলাকা থেকে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এনামুলের ছেলে রকিবুলকে আটক করে পুলিশ।
এসময় রকিবুলের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া সাড়ে ১৭ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রকিবুল জানিয়েছে যে, সে সহ মোট চারজন এই ঘটনায় জড়িত ছিল। আটক রকিবুল আরো জানিয়েছে, তারা এর আগেও একই জায়গায় একাধিকবার একই ধরনের ডাকাতির ঘটনা ঘটিয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি খালেদুর রহমান জানান , ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকি তিনজনকে আইনের আওতায় আনতে জোর অভিযান অব্যাহত রয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের এই ধরনের কার্যক্রম চলমান থাকবে।
