চুয়াডাঙ্গায় জমকালো আয়োজনে  ষষ্ঠ জেলা গাইড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত, জেলার গাইড মেয়েদের তৈরি গেজেট দেখে অভিভূত অতিথিরা

চুয়াডাঙ্গায় জমকালো আয়োজনে ষষ্ঠ জেলা গাইড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত, জেলার গাইড মেয়েদের তৈরি গেজেট দেখে অভিভূত অতিথিরা
স্টাফ রিপোর্টারঃ চুয়াডাঙ্গায় জমকালো আয়োজনে ষষ্ঠ চুয়াডাঙ্গা জেলা গাইড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে । গতকাল সোমবার সকাল ৯ টায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গাইড ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার জেসমিন আরা খাতুন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গার্লস গাইডের চুয়াডাঙ্গা জেলার সদস্য সচিব অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রউফুন নাহার রিনা,গার্লস গাইডের জেলা কমিশনার রেবেকা খাতুন,চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) শাহজাহান আলী, সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসান আলী,সিনিয়র শিক্ষক মহাসিন আলী, আতিয়ার রহমান, মালিক আব্দুলবারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলমগীর হোসেন, রাহেলা খাতুন গার্লস অ্যাকাডেমীর প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক বিলকিস জাহান,দামুড়হুদা উপজেলা গার্লস গাইডের কমিশনার ফাহমিদা রহমান, সদস্য সচিব হাফিজা খাতুন, সদর উপজেলা গাইড কমিশনার দিলরুবা খুকু, জীবননগর উপজেলা গাইড কমিশনার রেবেকা খাতুন, আলমডাঙ্গা উপজেলা গাইড কমিশনার ছায়া রানী, গাইড লিডার ময়না খাতুন, গাইড লিডার রিপা শাহারিয়ার, গাইড লিডার আইরিন ইসলাম সহ জেলার বিভিন্ন স্কুলের গাইড লিডারগন উপস্থিত ছিলেন ।
এর আগে গত পরশু রোববার সন্ধ্যায় ৪টি উপজেলার জন্য ৪টি ও জেলার জন্য ১টি গাইড ক্যাম্প তাবু নির্মাণ করা হয়। যে তাবুতে গার্লস গাইড এর মেয়েরা অবস্থান করে তাদের গেজেট প্রদর্শন করে।
দিনব্যাপী জেলার বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ের গাইড মেয়েরা ক্যাম্পে নানা ধরনের সেবামূলক গেজেট, ফুড আইটেম, হাতের কাজ, চারু ও কারু শিল্পের ছোঁয়াই বিদ্যালয় আঙ্গিনা ভরিয়ে তোলে। দিনব্যাপী গার্লস গাইডের শিক্ষামূলক সেবামূলক ও সাহন-সতর্কতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জেলা গাইড ক্যাম্পের আনুষ্ঠানিকতা চলে।
বিকেল ৩টায় গাইডক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (ডিডিএলজি) শারমিন আক্তার ও চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার (চ:দা) জেসমিনা আরা খাতুন। দু-অতিথি জেলা গাইড কমিশনার,সদস্য সচিব ও খুলনা অঞ্চলের গাইড প্রশিক্ষক রিপা খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে গাইড ক্যাম্পের প্রতিটি তাবু, গার্লস গাইডদের তৈরি গেজেট ঘুরে ঘুরে দেখেন । লেখাপড়ার পাশাপাশি গার্লস গাইড এর মেয়েদের নিজ হাতে তৈরি বিভিন্ন ফুড আইটেম চারু ও কারুশিল্প, হাতের কাজ,মানবিকতা ও শৃঙ্খলা বধ তৈরিতে ভূমিকা রাখা উপদেশ মূলক দেওয়াল চিত্র দেখে অভিভূত হন।
পরিদর্শন শেষে প্রধান অতিথি মঞ্চে আরোহন করে গেজেট প্রদর্শনীতে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের হাতে পুরস্কার ও ক্রেস্ট তুলে দেন। এ সময় প্রধান অতিথীর বক্তব্যে তিনি শারমিন আক্তার বলেন, আজকের এই গার্ল গাইড ডে ক্যাম্পের মাধ্যমে মেয়েদের নেতৃত্ব ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার একটি দারুণ সুযোগ তৈরি হয়েছে । গার্ল গাইড আন্দোলন সব সময় মেয়েদের সাহস, শৃঙ্খলা, মানবিকতা এবং দলগত কাজের মানসিকতা গড়ে তোলে।
ক্যাম্পে অবস্থানকারী গার্লস গাইডের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, আজকের ক্যাম্প থেকে প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে এমন কিছু তোমরা শিখবে যা আমাদের ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন, চরিত্র গঠন ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধে নতুন নতুন প্রেরণা যোগাবে।
অনুষ্ঠানের শেষে গাইড মেয়েরা উপজেলা ওয়াইফ দলীয় সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে অতীবদেরকে মুগ্ধ করেন। সর্বশেষ বৈচিত্র্যময় পরিবেশে ক্যাস্প ফায়ারের মাধ্যমে ষষ্ঠ চুয়াডাঙ্গা জেলা গাইড ক্যাম্প-২০২৫ এর সমাপনী করেন অতিথি বৃন্দ।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জেলা গার্লস গাইডের সদস্য সচিব ও জেলা মহিলা দলের সভাপতি রউফুন নাহার রিনা।
গাইড ক্যাম্পের তাবুনির্মাণ ও মাঠ সাজসজ্জা ভূমিকা রাখেন ইসলাম রকিব, হাফিজুর রহমান, ফিরোজ উদ্দিন ও আব্দুল হাই।
