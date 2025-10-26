চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে ২৯০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্তে মাদকবিরোধী পৃথক অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ২৯০ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল উদ্ধার করেছে বিজিবি। শনিবার (২৫শে অক্টোবর) দুপুরে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা, শনিবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধীন মাধবখালী বিওপির একদল বিজিবি সুবেদার শরাফত আলীর নেতৃত্বে সীমান্ত পিলার ৭১/৮-এস হতে আনুমানিক ১০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জীবননগর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের রিপনের মাল্টাবাগানের মধ্যে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। এসময় মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ২৪২ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল।

এছাড়া শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার সময় একই ব্যাটালিয়নের অধীন নতুনপাড়া বিওপির একদল বিজিবি সীমান্ত পিলার ৬৭/এমপি হতে আনুমানিক ৫০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জীবননগর উপজেলার নতুনপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধার করেছে ৪৮ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল। অভিযানে নেতৃত্বে দেন নায়েব সুবেদার আ. সালাম

