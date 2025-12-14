চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে তারুণ্যের মুখোমুখি এমপি প্রার্থী মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজিজী

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার উদ্যোগে ১২-১২-২৫ শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে চুয়াডাঙ্গা শহরকেন্দ্র হোটেল পেয়ার এর দ্বিতীয় তলায় জেলা সভাপতি মীর শফিউল ইসলাম এর সভাপতিত্বে ও দাওয়াহ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক এর সঞ্চালনায় চুয়াডাঙ্গা–১ আসনে “তারুণ্যের মুখোমুখি এমপি প্রার্থী ” শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহ-সভাপতি চুয়াডাঙ্গা ১ আসনে হাত পাখার এমপি প্রার্থী মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজিজী, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সেক্রেটারি প্রকৌশলী তুষার ইমরান সরকার, ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক ফাহিম ফয়সাল, সাবেক জেলা যুব সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ আলী।

উক্ত অনুষ্ঠানে এমপি প্রার্থী মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজিজী তরুণ সমাজের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন। এ সময় তরুণরা তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন, মতামত ও প্রত্যাশা তুলে ধরেন। এমপি প্রার্থী তারুণ্যনির্ভর, নৈতিকতা ও আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বক্তারা বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সচেতন ও আদর্শবান তরুণ সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ শুরু থেকেই তরুণদের নৈতিক ও আদর্শিকভাবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আরো উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মারিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা হানজ্বালা হুসাইন,দফতর সম্পাদক হামিদুল হক,দাওয়াহ ও প্রশিক্ষণ আবু বকর সিদ্দিক, তথ্য ও গবেষণা মাওলানা সাইফুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক মুস্তাকিম রহমান,উপসম্পাদক সোহান হোসেন, রুবেল হোসেনসহ থানা ও পৌর নেতৃবৃন্দ।

