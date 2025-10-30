চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযান : তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার:জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ এলাকায় বিশেষ বাজার তদারকি অভিযান পরিচালিত হয়। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে বীজ, কীটনাশক, বেকারী ও মুদি দোকানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়।
অভিযানকালে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ তথ্যবিহীন পণ্য বিক্রয়ের অপরাধে মো. সিহাব উদ্দিন এর প্রতিষ্ঠান মেসার্স বাবু স্টোর-কে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া, দন্ত চিকিৎসায় মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ব্যবহার করায় মো. শাকিব হোসেন এর প্রতিষ্ঠান মেসার্স মল্লিক ডেন্টাল-কে ৩ হাজার টাকা, এবং একই অপরাধে মো. আরিফুজ্জামান ফরজ এর প্রতিষ্ঠান মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল-কে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
সবমিলিয়ে মোট ২৮ হাজার টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।
অভিযানকালে আরও কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান ও দন্ত চিকিৎসালয় পরিদর্শন করা হয়। ব্যবসায়ীদের যথাযথ সনদ ব্যবহার, মূল্য তালিকা হালনাগাদ রাখা, নির্ধারিত ও যৌক্তিক দামে পণ্য বিক্রয়, মেয়াদোত্তীর্ণ ও মানহীন পণ্য/ওষুধ বিক্রি থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
অভিযানটি পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান।
সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্যাব প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি টিম।
জনস্বার্থে এমন অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.