চুয়াডাঙ্গার ছয়ঘরিয়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় দীননাথপুর জয়ী

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গার ছয়ঘরিয়ায় ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে ছয়ঘরিয়া স্কুল মাঠে ওই খেলার আয়োজন করা হয়। খেলায় দীননাথপুর একাদশ ও বোয়ালিয়া একাদশ মুখোমুখি হয়। খেলায় নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ড্র হলে ট্রাইবেকারে ফলাফল নির্ধারিত হয়। ট্রাইবেকারে দীননাথপুর ৩ -২ গোলে জয়লাভ করে।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুবদল নেতা এম এইচ মোস্তফা। বিশেষ অতিথি ছিলেন শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস পচা, ফুলবাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আওয়াল বাচ্চু, জেলা ওলামা দলের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন, ডাক্তার মোহাম্মদ শামীম কবির, প্রফেসর ডক্টর মিজানুর রহমান, ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হাসমত আলী, সদর উপজেলা যুবদলের কমিটির সদস্য টুটুল মিয়া, জেলা ছাত্রদল সহ-সভাপতি জিলাল হোসেন, ইউনিয়ন যুবদল নেতা রফিক, কৃষক দল নেতা জাহিরুল ইসলাম, যুবদল নেতা, মুনছুর,আরিফুল,সমির,মামুনসহ আরও অনেকে।
ছয়ঘড়িয়া যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এম এইচ মোস্তফা বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা মূলক খেলাধুলা চালিয়ে যেতে হবে এতে করে যুবসমাজ মাদক থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের শরীর ও মন মেধা ভালো থাকবে তারা পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

