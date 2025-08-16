চুয়াডাঙ্গার মোমিনপুরে মতবিনিময়সভায় শরীফুজ্জামান চাঁদাবাজদের বিএনপিতে কোনো জায়গা হবে না

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি: চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরের মোমিনপুর ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে নীলমণিগঞ্জ পানাহাট প্রাঙ্গণে কর্মী সমাবেশের আয়োজন করা হয়। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৫টার দিকে এ কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, বিএনপিতে চাঁদাবাজদের কোনো জায়গা হবে না। আগামী জাতীয় নির্বাচনে মানুষ ধানের শীষে ভোট দিতে চায়, কিন্তু কতিপয় কিছু নেতাদের কারণে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। সাধারণ মানুষের কোনো বক্তব্য না নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষ টাকা ভাগাভাগি নিয়ে ফেসবুক লাইভে এসে কাদা ছোরাছুরি করছেন। এসব পরিহার করতে হবে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এই মোমিনপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, যারা আওয়ামী লীগের নেতাদের ফলো করছেন তাদেরকে আমি সাবধান করতে চাই, চাঁদাবাজ সন্ত্রাসীদের বিএনপিতে কোন ঠাঁই নাই। অত্যাচারী নিপীড়নকারীদের ঠাই নাই। এটা শহীদ জিয়ার আদর্শের দল। এখানে কোন মেজ ভাই নেই যে তার মাথায় হাত রেখে আপনি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবেন। আপনারা যদি ভালো হয়ে না যান তাহলে আপনারা অনেক কষ্ট পাবেন। আমাদের নির্বাচনের মাস ঘোষণা হয়ে গেছে। আমরা নির্বাচনমুখী দল। আমরা ভোটের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে যাবো। সাধারণ মানুষ ধানের শীষে ভোট দেবে। আমার কোন চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী নেতা দরকার নাই সাধারণ মানুষ আমাদেরকে ভোট দেবে। প্রয়োজনে মোমিনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সকল কমিটি বিলুপ্ত করে দেয়া হবে। আমরা সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধানের শীষে ভোট চাইবো। আপনারা ঐক্যবদ্ধ হন। এছাড়া তিনি আরও বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অধিকার আদায়ের নির্বাচন, আগামী নির্বাচনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নির্বাচন, আগামী নির্বাচন তারেক রহমানের নির্বাচন, আগামী নির্বাচন যাতে সাধারণ জনগণ বাধাহীনভাবে ভোট দিতে পারে সেই অধিকারের নির্বাচন। এছাড়া তিনি উপস্থিত নেতারা কর্মীদের বিভিন্ন দিকনর্দেশনাম মূলক বক্তব্য রাখেন। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সফিকুল ইসলাম পিটু, সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি নজরুল ইসলাম নজু, সহ-সভাপতি ইকরামুল হক ইকরা, সাধারণ সম্পাদক মো মনিরুজ্জামান লিপটন, যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহাবুল হক মহাবুব, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাড. এম এম শাহজাহান মুকুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আবু জাফর মন্টু, জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মোকাররম হোসেন, জেলা জজকোর্টের পিপি এড মারুফ সারোয়ার বাবু, জেলা আইনজীবী ফোরাম’র আহ্বায়ক অ্যাড. আ স ম আব্দুর রউফ, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, জেলা ওলামাদলের আহবায়ক মওলনা আনোয়ার হোসেন, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোহাম্মদ রাজিব খান, জেলা ওলমা দলের সদস্য সচিব হাফেজ মাহবুবুল আলম, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব আরিফ হোসেন জোয়ার্দার সোনা, জেলা আইনজীবী ফোরামের সদস্য অ্যাড. মানি খন্দকার, সদর উপজেলা কৃষকদলের অহ্বায়ক সাজিবর রহমান প্রমুখ। ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ছালামের সঞ্চালন আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মতিউর রহমান মিশর, সদর উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এম এ হাসান, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাহবুব আলম, সদর উপজেলা ওলামা দলের আহবায়ক আরিফুর ইসলাম, সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান সুমন, ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল কাশেম ঝন্টু মাস্টার, সহ-সভাপতি ও সদর উপজেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক নজরুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক হাসান মালিক, সদর উপজেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস, দপ্তর সম্পাদক রবিউল হক, মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান ১ আশাদুল হক, বিএনপি নেতা আবুল কাশেম ঝন্টু মাস্টার, আহসান হাবিব রাঙ্গা, আব্দুল কুদ্দুস, রবিউল হক, শান্ত, কুরবান আলী আসান, রাকিবুল, হান্নান মেম্বার, মতিয়ার রহমান লুকমান, আজিবার, হাসেম, ইসরাইল হোসেন, তাজউদ্দিন, হাফিজুর রহমান, যুবদল নেতা তৌফিক, রোকন, আনারুল শান্তি প্রমুখ।
