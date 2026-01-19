চুয়াডাঙ্গায় অপরিচ্ছন্ন সরিষা তেল উৎপাদনের দায়ে প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি: জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে সদর উপজেলার দৌলতদিয়াড় এলাকায় তদারকিমূলক অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

রবিবার বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত চলা এ অভিযানে খাদ্যপণ্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয়। এ সময় অপরিচ্ছন্ন সরিষা (ইঁদুরের বিষ্ঠা, মৃত পোকা ও অন্যান্য ময়লা) ব্যবহার করে সরিষা তেল উৎপাদন এবং প্রতিশ্রুত মানের বিপরীতে নিম্নমানের তেল বাজারজাত করার অভিযোগে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯-এর ৪৩ ও ৪৫ ধারায় দৌলতদিয়ার এলাকার অসীম কুমার অধিকারীর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেসার্স জয় গোপাল ওয়েল, চিড়া ও মুড়ি মিল-কে ৭০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে ভবিষ্যতে ভালো মানের ও পরিচ্ছন্ন সরিষা ব্যবহার করে তেল উৎপাদন ও বাজারজাত করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানটি পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন নিরাপদ খাদ্য অফিসার সজীব পাল, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর প্রতিনিধি মো. রফিকুল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের একটি দল।

ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

