চুয়াডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদযাপন: “দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারুণ্যের একতা, গড়বে আগামীর শুদ্ধতা”

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস। মঙ্গলবার সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে জাতীয় পতাকা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে প্রধান সড়কে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন দপ্তর ও সংগঠনের ব্যানার–ফেস্টুনে দুর্নীতিবিরোধী নানা প্রতিবাদী শ্লোগান প্রদর্শিত হয়।

মানববন্ধন শেষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, দুর্নীতি দমন কমিশন ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক কামরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নয়ন কুমার রাজবংশী, দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঝিনাইদহের সহকারী পরিচালক বজলুর রহমান এবং চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ সিদ্দিকুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব রেবেকা সুলতানা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষক নুর হোসেন।

এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জেসমিন আক্তার, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার আহ্বায়ক আসলাম হোসেন অর্ক, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ ও শিক্ষার্থী সুমাইয়া আক্তার রিফা।
বক্তারা বলেন, দুর্নীতি এমন এক ব্যাধি যা রাষ্ট্রের শিকড়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে। একটি ঘুষ, একটি অনিয়ম অথবা একটি মিথ্যা—সমাজের ওপর পাহাড়সম ভার চাপিয়ে দেয়। তাই আগামীর প্রজন্মকে শুদ্ধতার পথে এগিয়ে নিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বস্তরের ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান তারা।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ নির্মাণে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
অন্যান্য

নাগরিক অধিকার ও উন্নয়ন দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করল চুয়াডাঙ্গা…

অন্যান্য

গ্রাম আদালতকে জনবান্ধব করতে সম্মিলিত উদ্যোগ জরুরি জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির

অন্যান্য

জীবননগরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালন

অন্যান্য

আলমডাঙ্গার ভাংবাড়ীয়া থেকে ইয়াবাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More