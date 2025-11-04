চুয়াডাঙ্গায় ইউরো এগ্রোভেট লিমিটেডের ‘মিট আপ এন্ড গো আপ’ অনুষ্ঠিত।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: ইউরো এগ্রোভেট লিমিটেডের উদ্যোগে ‘মিট আপ এন্ড গো আপ’ শীর্ষক এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে ইউরো এগ্রোভেট এর পন্যে নিয়ে আলোচনা এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে মতবিনিময় করাই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব: জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের উপ-পরিচালক ডাঃ আ,হ,ম, শামসুজ্জামান, এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ সাহাবুদ্দিন,বিশেষ অতিথি: জেলা ভেটেরিনারি অফিসার ডাঃ মোঃ আতিয়ার রহমান।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, দামুরহুদা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নীলিমা আক্তার হ্যাপি, আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার এস এম মাহমুদুল হক, ইউরো এগ্রোভেট লিমিটেডের মার্কেটিং ডিরেক্টর মোঃ ইয়াহিয়া ইকবাল।সেলস ম্যানেজার কৃষিবিদ ইলা ফারজানা, আইটি এন্ড প্ল্যানিং মোঃ হাবিবুর রহমান,অ্যাডভাইজার কৃষিবিদ আশরাফুল তালুকদার।

এসময় বক্তারা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে ইউরো এগরোভেট লিমিটেডের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তাদের পণ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় ।আধুনিকায়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন গুনিজন এবং গণমাধ্যমকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন, যা আয়োজনের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি তুলে ধরে।

