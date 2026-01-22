চুয়াডাঙ্গায় ইজিবাইক ছিনতাইয়ের অভিযোগে একজন আটক, উদ্ধার ইজিবাইক

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় যাত্রীবেশে ইজিবাইক ছিনতাইয়ের অভিযোগে মোঃ পান্নু মিয়া (৪২) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে স্থানীয়রা। এ সময় তার কাছ থেকে ছিনতাইকৃত একটি ইজিবাইক উদ্ধার করা হয়।

ভুক্তভোগী মোঃ আব্দুল্লাহ (২০) চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় দায়ের করা এজাহারে জানান, তিনি পেশায় একজন ইজিবাইক চালক। গতকাল বুধবার ২১ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক ৮টায় তিনি নিজ বাড়ি থেকে ইজিবাইক নিয়ে শহরে বের হন। দুপুর আনুমানিক সাড়ে ১২টার দিকে রেলবাজার এলাকা থেকে তিনজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি যাত্রীবেশে তার ইজিবাইকে ওঠে এবং আত্মবিশ্বাস এনজিও অফিসের সামনে যাওয়ার জন্য ৬০ টাকায় রিজার্ভ করে।

দুপুর আনুমানিক ১২টা ৪০ মিনিটে আত্মবিশ্বাস এনজিও অফিসের সামনে পৌঁছালে তিনজনের একজন নেমে গলি দিয়ে চলে যায়। বাকি দুজন ভাড়া নেওয়ার জন্য ওই ব্যক্তিকে ডাকতে বলেন। এ সময় আব্দুল্লাহ ইজিবাইক থেকে নেমে তাকে ডাকতে গেলে ফিরে এসে দেখেন তার ইজিবাইকটি আর সেখানে নেই।

পরে তিনি চিৎকার শুরু করলে এক মোটরসাইকেল আরোহীর সহায়তায় শহরের বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। একপর্যায়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন পৌর ডিগ্রি কলেজের সামনে চলন্ত অবস্থায় নিজের ইজিবাইকটি শনাক্ত করে গতি রোধ করেন। স্থানীয়দের সহায়তায় চালক মোঃ পান্নু মিয়াকে আটক করা হয়। এ সময় উত্তেজিত জনতা তাকে গণপিটুনি দিলে তিনি সামান্য আহত হন।

খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আটক ব্যক্তিকে ও উদ্ধারকৃত ইজিবাইকটি হেফাজতে নেয়। পরে আহত অবস্থায় তাকে সদর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে আটক করা হয়েছে এবং ইজিবাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। মামলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

